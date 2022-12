Lazio, da Pellegrini a Ilic: gli obiettivi per il calciomercato di gennaio

La Lazio studia i nomi giusti per rinforzarsi in vista del calciomercato di gennaio: Luca Pellegrini e Ivan Ilic sono i primi obiettivi

La Lazio sta iniziando a studiare i possibili colpi in vista della sessione di calciomercato di gennaio. La squadra biancoceleste è alla ricerca di vari obiettivi che però potrebbero concretizzarsi solo alle giuste condizioni.

Innanzitutto, Maurizio Sarri ha chiesto un vice Marusic che possa far rifiatare il montenegrino. L’opzione Parisi non sembra essere percorribile, almeno a gennaio, e per questo l’attenzione è ricaduta su Luca Pellegrini. Il terzino di proprietà della Juventus è in prestito all’Eintracht Francoforte, ma ha comunicato la volontà di tornare in Italia. Sia il club tedesco che la Juventus sarebbero disposti ad accontentare il giocatore. Quello che manca è quindi la ferma convinzione da parte della Lazio di chiudere l’operazione e non rimandarla alla sessione estiva. Pellegrini potrebbe arrivare in prestito gratuito o con diritto di riscatto.

Il secondo obiettivo del duo Lotito-Tare corrisponde invece al nome di Ivan Ilic dell’Hellas Verona. Un suo eventuale arrivo è però legato alla cessione di Luis Alberto, valutato 20 milioni di euro dal club biancoceleste. A meno che una squadra non si faccia avanti con un’offerta importante per lo spagnolo (Atletico Madrid, Siviglia e Valencia), il domino di mercato è quindi destinato a non concretizzarsi.

Infine, l’ultima idea in casa Lazio è quella di prendere un vice-Immobile. Il nome più caldo è quello di Federico Bonazzoli. La Salernitana ha però investito 5 milioni di euro sull’attaccante scuola Inter a giugno e difficilmente accetterà di farlo partire appena 6 mesi dopo.