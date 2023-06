Lazio, Feyenoord, Manchester United e le altre: le 9 novità della Champions League 2023-24

Tra grandi ritorni e matricole, il cartellone provvisorio della Champions League 2023-24 presenta già 9 club che non erano presenti nella scorsa edizione

Tra grandi ritorni e matricole, il cartellone provvisorio della Champions League 2023-24 presenta già 9 club che non erano presenti nella scorsa edizione. Particolarmente significativo il ricambio inglese, che vede sostituire Liverpool, Chelsea e Tottenham. Ecco quali sono gli ultimi ricordi nella competizione delle nuove partecipanti.

ARSENAL – Nel 2017 la sua corsa si fermò agli ottavi. E si trattò di un vero gigantesco incubo, avendo incassato tra Monaco e Londra 10 gol dal Bayern guidato da Ancelotti. Che oggi non sono più insieme, ma sono ancora possibili avversari

CREVNA ZVEZDA – La mitica Stella Rossa può finalmente accedere alla fase a gironi in tutta tranquillità. Lo scorso anno agli spareggi è stato il Maccabi Haifa a farla fuori, un epilogo da Juve di Allegri…

FEYENOORD – Torna nella grande Europa il primo club olandese ad avere vinto la Coppa dei Campioni (eh sì, il celebrato Ajax è arrivato dopo). Ultima apparizione nel 2017-18, con unica vittoria nel girone all’ultima gara del tutto platonica. Avversario, il Napoli di Maurizio Sarri

LAZIO – In minore è una storia simile a quella dell’Arsenal. Nel 2021 la corsa finì agli ottavi per mano del Bayern, trionfatore nei due incontri ma con “soli” 6 gol rispetto ai 10 incassati dai londinesi.

LENS – Il miracolo francese di quest’anno, finito alle spalle del Psg, manca dalla Champions da 20 anni. In quell’occasione non gli bastò sconfiggere in casa entrambi i vincitori del girone: il Milan che poi avrebbe vinto il trofeo e il Deportivo La Coruna.

MANCHESTER UNITED – Due anni fa con CR7 in campo ha vissuto la beffa del gol di Renan Lodi e la vittoria di Simeone agli ottavi. Avere visto i cugini alzare la coppa impone una responsabilità in più ai Red Devils per uscire dalla sensazione di nobile decaduta.

NEWCASTLE – Nel 2003-04 i rigori con il Partizan lo esclusero dal girone. Adesso vi arriva con un Tonali e tanti tanti tanti soldi in più rispetto a quell’epoca.

REAL SOCIEDAD – Nel 2013-14 fece un solo punto in un girone composto da Manchester United, Bayer Leverkusen e Shakhtar. Più che possibile, anzi doveroso, fare decisamente meglio.

UNION BERLINO – La squadra debuttante al ballo delle grandi. Si divertirà un mondo, visto che è in Bundesliga solo dal 2019 e non sta sbagliando un passo nel suo cammino di crescita.