Lazio, zona Cesarini da urlo: nessuno segna quanto i biancocelesti nel finale. Il dato

Lazio, vietato mollare per i biancocelesti: i numeri non mentono! Dicono che il bello arriva alla fine delle sfide

La sfida tra Torino e Lazio si preannuncia come un delicato equilibrio tra errori nella costruzione e vulnerabilità difensiva. Da un lato, la formazione di Sarri detiene il primato negativo per recuperi offensivi concessi agli avversari (ben 197), evidenziando una gestione del pallone spesso rischiosa nelle zone calde del campo. Dall’altro, i granata si dimostrano particolarmente fragili proprio in queste situazioni, essendo la squadra che ha subito il maggior numero di reti (cinque) nate da un pallone perso in fase di uscita.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il paradosso del contropiede

Un ulteriore elemento di contrasto riguarda le ripartenze. Secondo i dati del Corriere dello Sport, il Torino è la squadra più letale del campionato quando può colpire in contropiede, avendo già messo a segno sette gol in questa modalità. Tuttavia, la difesa biancoceleste rappresenta un ostacolo inedito: la Lazio è infatti l’unica compagine della Serie A a non aver ancora concesso nemmeno una rete su azione di rimessa, annullando di fatto l’arma principale dei piemontesi.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Approccio iniziale e tenuta alla distanza

L’analisi del cronometro rivela infine due andamenti opposti nel corso dei 90 minuti. Il Torino fatica a entrare in partita, confermandosi come la squadra più colpita durante la prima frazione di gioco. Al contrario, la Lazio mostra una straordinaria capacità di restare lucida fino al termine: con il 35% dei gol totali realizzati nell’ultimo quarto d’ora (9 su 24), i capitolini sono i più pericolosi del torneo nei minuti finali, trasformando il recupero in una vera e propria “zona Sarri”.