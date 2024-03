Lazio Guendouzi: «Irascibile? Più invecchio e più mi calmo»

Le parole di Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio, in una intervista al Guardian in cui parla del suo carattere irascibile

CARATTERE – «Io irascibile? Sono sempre stato così, anche da quando avevo sette o otto anni. Quando perdevo una partita, urlavo sempre. Questa è la mia mentalità. Quando scendo in campo voglio sempre vincere. Sono molto fortunato perché quando giochi in grandi club devi avere questa mentalità se vuoi competere ai massimi livelli. Fa parte della mia personalità, quando scendo in campo è per vincere, non per pareggiare o perdere. A volte, quando sono in partita, ho qualche reazione un po’ esagerata, ma è perché sono totalmente concentrato sulla partita, penso solo alla vittoria e ad aiutare la squadra. Sarò sempre così ed è importante rimanere con questa mentalità. Più invecchio e più imparo, voglio diventare più calmo, ma anche mantenere questo tipo di approccio: lottare in campo e voler vincere sempre. Questa è la cosa più importante».

SECONDA STAGIONE ALL’ARSENAL – «La seconda stagione abbiamo vinto la FA Cup. Ero giovane, giocavo tanto ed ero molto contento. Ho imparato tanto giocando con grandi giocatori. Su tutti, Mesut Ozil è stato il migliore, un calciatore straordinario con la palla: vede cose che non uno normalmente non vedrebbe mai. Ho avuto anche la fortuna di lavorare con Unai Emery, era un allenatore incredibile. Ora sta facendo un ottimo lavoro con l’Aston Villa. Lui mi ha dato la fiducia necessaria per giocare, quindi mi ritengo molto fortunato ad aver lavorato con lui. Gli ultimi sei mesi della mia seconda stagione, invece, non sono stati ottimi perché non ho giocato molto, a differenza del primo anno».

MARSIGLIA – «Al Marsiglia dalla mia seconda stagione e dall’inizio della terza, tutto ha iniziato a cambiare. Quando arriva un nuovo allenatore c’è anche uno stile di gioco diverso. Questo può essere positivo per alcuni giocatori, ma non per altri. Ogni campionato è molto diverso. L’Italia guarda più al lato tattico del gioco. In Francia, Germania e Inghilterra si punta più su un calcio offensivo, c’è più spazio per giocare, anche se in Italia è più difficile segnare perché le squadre sono molto organizzate. Ogni partita è difficile, ecco perché è veramente difficile riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League».

NAZIONALE FRANCESE – «Ho giocato la Coppa del Mondo e abbiamo perso in finale contro l’Argentina. È stato molto difficile per noi. Dal Mondiale non sono stato convocato ma so che se continuo a lavorare come ho fatto alla Lazio, come nelle ultime partite, allora so che avrò la possibilità di esserci. Lotterò per far sì che questo avvenga».

