Lazio, Immobile: «Bello vincere così. La Champions era il sogno»

Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio, ha parlato dopo la vittoria dei biancocelesti in casa dell’Udinese: le dichiarazioni

Dopo la vittoria sull’Udinese, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante della Lazio Ciro Immobile.

PAROLE – È la gioia di volerli ringraziare per essere venuti fino a qui in una partita così importante per noi. Stiamo facendo una bella cavalcata insieme a loro. Champions? È il nostro sogno ci credevamo sin dall’inizio di questi due anni col mister, ci sono stati momenti difficili ma siamo migliorati sotto tutti i punti di vista. Vincere così è bello.

