Lazio, Immobile esplode: «Basta accuse, sono schifato»

Ciro Immobile si è sfogato dopo i recenti attacchi nei suoi confronti

Ciro Immobile è stato al centro del caso tamponi in casa Lazio. Ora è guarito, ma le polemiche sembrano non essere terminate. Nelle scorse ore, SportMediaset ha mandato in onda un servizio che gettava un’ombra sull’attaccante biancoceleste proprio in merito alla questione Covid-19. Immobile non ha resistito alle accuse ed è esploso sui proprio social.

«Io sono basito, questo non è fare giornalismo sportivo. Questo è buttare fango e fomentare odio e cattiveria contro di me. Adesso mi sono stancato di dover lasciar perdere sempre tutto e ingoiare accuse completamente ingiuste. Sono stanco e schifato nel dover leggere parole su di me che mi fanno rabbrividire. Se proprio dovete parlare, parlate del Ciro calciatore perché del Ciro uomo non siete degni di farlo. Vergognatevi».