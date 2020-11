Lazio, Immobile pretende chiarezza: confronto telefonico con Lotito

Ciro Immobile ha avuto un confronto telefonico con il presidente Lotito per avere chiarezza sul caos tamponi

Giorni a dir poco complicati quelli che sta vivendo la Lazio e Ciro Immobile in particolare. La nuova positività riscontrata dal Campus Biomedico, il secondo laboratorio (il primo è quello avellinese, “Futura Diagnostica”, ora sotto indagine) al quale la Lazio si è appoggiata hanno rialzato il polverone mediatico intorno alla società biancoceleste e all’attaccante.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Toro ha chiesto chiarezza al club: nelle ore convulse di ieri a Formello è rimasto attaccato al telefono, forse ha parlato con il presidente Claudio Lotito per capire meglio. Poi è stato rispedito a casa e non si è allenato. E si attendono ora altri sviluppi.

