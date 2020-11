Caos tamponi, la Lazio rischia grosso: le possibili sanzioni

Prosegue il caos tamponi in casa Lazio e adesso i biancocelesti rischierebbero grosso

In casa Lazio sono giorni difficili. Il caos tamponi sta impazzando e ieri si è arricchito di un altro capitolo. La Procura della Repubblica è arrivata ieri a Formello e nel laboratori di analisi di Avellino per acquisire tutti gli elementi utili per capire cosa sia accaduto. Poi Immobile, Strakosha e Leiva sono stati mandati a casa perché positivi.

Ma cosa rischierebbe la Lazio? A fare chiarezza è La Gazzetta dello Sport. Nell’articolo 8 emanato dal consiglio federale si legge che la «gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione». E secondo queste regole, i biancocelesti rischierebbero grosso. Si va infatti dalla semplice ammenda all’esclusione del campionato, ma anche a una penalizzazione e a una retrocessione. Il precedente più “severo” è quello che riguarda Juventus-Napoli, con la penalizzazione di un punto e la sconfitta a tavolino per gli azzurri.