Lazio, l’infermeria si svuota: Sarri ritrova uomini, soluzioni e nuova concorrenza interna. Le ultime novità da Formello

Lazio, emergenza alle spalle: recuperi e nuove soluzioni per Sarri, che ora può contare su una rosa completa. Tutte le novità

La Lazio può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo settimane segnate dagli infortuni. L’infermeria si sta svuotando e Maurizio Sarri recupera pezzi importanti in vista della gara del 13 dicembre contro il Parma. L’imminente Coppa d’Africa porterà via Dia e Dele-Bashiru, ma il tecnico dovrebbe riavere Cataldi, come riportato dal Corriere della Sera. Nel frattempo Tavares, reduce da quasi un mese di stop per un problema muscolare, è già tornato protagonista nelle due sfide contro il Milan, firmando anche l’assist per il gol di Zaccagni.

Notizie incoraggianti arrivano anche dal reparto offensivo. Castellanos è tornato titolare in Coppa Italia dopo due mesi e, pur non essendo un bomber puro, contribuisce in modo decisivo allo sviluppo della manovra grazie ai suoi movimenti. Contro il Bologna potrebbe partire dalla panchina per evitare sovraccarichi, ma Sarri gli garantirà comunque minutaggio. Si è rivisto anche Cancellieri, entrato giovedì, mentre Dele-Bashiru ha offerto una prestazione solida al rientro dall’infortunio rimediato nel derby, risultando prezioso soprattutto in fase difensiva.

Il quadro generale è dunque molto più positivo rispetto alle scorse settimane. Con l’infermeria che si svuota e diversi titolari nuovamente a disposizione, Sarri può contare su una rosa più profonda e su una concorrenza interna che torna a essere un elemento chiave. Nonostante le difficoltà numeriche affrontate finora, il tecnico è riuscito a far crescere il rendimento della squadra, e la Lazio sembra ora avere basi più solide per affrontare i prossimi impegni.

