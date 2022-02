ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Acerbi sta cercando di recuperare dall’infortunio al polpaccio: oggi nuovi esami in Paideia per lui

Per Acerbi controlli in Padeia. Il difensore della Lazio ancora fuori per infortunio potrebbe rientrare nelle prossime sfide. Se non con il Bologna contro il Porto in Europa.

Si capirà la situazione del difensore e se sarà in grado di poter tornare in gruppo ad allenarsi nei prossimi giorni.