Spalletti fa patti chiari: «Il nostro Scudetto è rimanere in Champions»

Inter: Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della partita con Lazio

Inconsueta conferenza stampa del lunedì per Luciano Spalletti in vista del posticipo di domani contro la Lazio. Al di là degli ultimi dubbi relativi al possibile rinvio della partita a causa del maltempo, il tecnico nerazzurro poco fa ha parlato ai cronisti e ai colleghi di Inter TV delle varie incognite di un match che si annuncia come già decisivo a suo modo per la zona Champions League: dal possibile turnover, che l’allenatore toscano non esclude a priori, alle possibili mosse in campo. «I giocatori mi hanno mandato segnali di voler reagire dopo la sconfitta col Barcellona, questo è importante – l’esordio del tecnico nerazzurro – . L’Inter a fine anno sarà soddisfatta se farà risultati importanti, cioè arrivare tra le prime quattro almeno: rimanere in Champions League è come vincere un titolo ora per noi».

Impossibile non tornare con la mente a quel giorno, lo scorso 20 maggio, in cui i nerazzurri sono ufficialmente tornati in Champions nello scontro diretto proprio contro la Lazio: «Abbiamo vinto una gara tra mille difficoltà, la tifoseria era in festa – ricorda Spalletti – . Non dobbiamo però fermarci lì, dobbiamo continuare a vincere certe partite». Sull’allerta meteo: «Si fanno le cose che si devono fare, punto. Sappiamo a che ora giochiamo, sappiamo contro chi giochiamo, i “se” e i “ma” non ci interessano». Chiosa sul possibile inserimento dal primo minuto della coppia composta da Mauro Icardi e Lautaro Martinez insieme: «Possibile, ma l’importante è che non si vadano a snaturare a vicenda». Ancora poche novità invece sul recupero di Radja Nainggolan, per cui Spalletti si mostra attendista («Vedremo come starà quando tornerà ad allenarsi»): la sorpresa potrebbe essere l’inserimento al suo posto, sulla trequarti, di Keita Baldé.