Lazio-Inter è Icardi vs Immobile: l’argentino scatenato contro i biancocelesti

L’attaccante argentino Mauro Icardi ha segnato 5 gol nelle ultime otto gare contro i biancocelesti, ma solo uno di questi all’Olimpico

Domani sera la sfida tra Lazio e Inter sarà soprattutto la sfida tra Ciro Immobile e Mauro Icardi. I due bomber sono stati capocannonieri a pari merito lo scorso anno e non sembrano avere intenzione di fermarsi. Dopo un’iniziale fase senza reti, il numero 9 interista sembra essere tornato in forma, avendo messo la firma in partite fondamentali per l’Inter, come il derby e le due di Champions League contro Barcellona e Psv.

Per ora l’argentino è fermo a 4 reti in Serie A, a due lunghezze di distanza dal collega biancoceleste. Ma Mauro Icardi quando vede la Lazio sa essere pericoloso: ben 5 gol nelle ultime 8 gare, quasi una sentenza. È anche vero che all’Olimpico, il rosarino ha segnato solo un gol, proprio l’anno scorso nella sfida decisiva per la Champions League all’ultima giornata. Tutti i tifosi interisti sperano che il finale sia analogo a quello dello scorso campionato.