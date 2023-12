Lazio-Inter, Stankovic: «Lautaro e Thuram viaggiano ad una media spaventosa»

Le parole di Dejan Stankovic, doppio ex di Inter e Lazio, in vista della sfida tra bianconcelesti e nerazzurri all’Olimpico

Dejan Stankovic ha parlato alla Gazzetta dello Sport in occasione della sfida di domenica sera tra la Lazio e l’Inter. Di seguito le parole del doppio ex.

LAZIO-INTER – «Parto dall’Inter. E dico la stessa cosa di quando l’ho sfidata con la Samp: fa paura. É un carrarmato. E ora ha molto meno alti e bassi, quello che fa la differenza. Barella dà il ritmo, è più concreto, alza meno le braccia. Calha e Micki sono le menti. I quinti di rado sbagliano una partita. Acerbi è un pilastro che tiene tutti nelle posizioni giuste. Forse ci si può aspettare qualcosa in più dai cambi in attacco. Ma l’Inter può arrivare in fondo a tutto».

LAUTARO-THURAM E LA LU-LA – «Diversi momenti, diversa Inter. Adesso viaggiano a una media spaventosa. Sono diversi, ora è Lautaro che fa la boa a Thuram. Il francese non corre, pattina. Se non lo fermi subito, te lo trovi in area. Coppia fantastica, qualità, velocità, senso del gioco».

SARRI, INAGHI, ITALIANO: CHI GLI PIACE DI PIU’ – «Italiano. Non che gli altri non mi piacciano, eh. Chapeau al maestro del 4-3-3, io ne devo mangiare di calcio per avvicinarmi. Ma mi rivedo in Italiano: per come pressa, gestisce la palla e attacca. É un tecnico da grande squadra? Assolutamente sì».

