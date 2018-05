Sale l’attesa per l’ultima sfida di campionato in programma all’Olimpico tra Lazio Inter, già 60.000 tagliandi venduti

Gli ultimi 90 minuti di stagione da vivere con il fiato sospeso. Lazio-Inter non sarà una partita da semplici tre punti, varrà un ingresso diretto in Champions League. Che, economicamente, significano quasi 50 milioni di euro. La vittoria o il pareggio qualificherebbero la squadra di Simone Inzaghi mentre l’Inter dovrà cercare per forza di cose di sbancare l’Olimpico e riprendersi dopo la brutta batosta contro il Sassuolo. Lo stadio capitolino è pronto alla sfida.

I tifosi della Lazio e quelli dell’Inter stanno facendo una vera e propria corsa al biglietto. 60 000 i tagliandi venduti fino ad oggi, solo nella tribuna Monte Mario c’è ancora qualche posto libero. Tutti pronti a spingere i propri eroi, con i biancocelesti che ultimamente in casa hanno fatto fatica. Solo tre vittorie nelle ultime otto partite giocate davanti ai propri tifosi per Immobile e compagni. Dentro o fuori, per riascoltare di nuovo la musica della Champions League.