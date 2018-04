Lazio, la grinta di Inzaghi: «Concentrati solo su noi stessi»

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi fa il punto sulla lotta per la Champions League a quattro giornate dal termine del campionato

La Lazio ha ottenuto una pesantissima vittoria in casa contro la Sampdoria. Grazie al ritorno al gol di Milinkovic-Savic, alla doppietta di Immobile e al sesto gol in campionato di De Vrij, i ragazzi di Simone Inzaghi continuano a restare incollati alla Roma in un avvincente lotta per un posto nella prossima Champions League. Con tre squadre in un solo punto e ancora quattro partite da giocare tutto può succedere.

Lo sa bene anche Inzaghi. Il tecnico dei biancocelesti ha così analizzato la situazione di classifica della sua squadra: « Non dobbiamo preoccuparci di quello che faranno gli altri, ma concentrarci solo sulle nostre gare. Tutte le partite vanno affrontate al massimo. E’ vero che l’Inter ospiterà la Juventus nel prossimo match, ma noi dovremo andare sul difficile campo di Torino». Grande incertezza e grande equilibrio dunque, per una lotta ai primi quattro posti da vivere fino all’ultimo minuto.