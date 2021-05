Lazio, Inzaghi: «Siamo delusi. Nel secondo tempo non si è giocato»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Fiorentina: le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Chiaramente c’è delusione. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta e dura. Il primo tempo abbiamo tenuto molto bene il campo, purtroppo ci sono stati episodi che hanno indirizzato la gara. C’è stata l’occasione di Correa e sul loro gol potevamo difendere bene. C’è rammarico per il primo tempo, poi nel secondo tempo non è stata più una partita di calcio. Avremo giocato sì e no 20 minuti, quindi non posso dire nulla. Sul primo tempo ho molto rammarico, perché siamo finiti sotto 1-0».

EPISODI – «Probabilmente siamo stati un po’ troppo lenti a girare la palla, anche se sapevamo che avremmo incontrato una squadra difensiva. Non siamo riusciti a finalizzare e alla fine abbiamo preso quel gol in cui ci abbiamo messo anche del nostro».

PROBLEMI DEI GIOCATORI – «Luis Alberto ha fatto una buona gara nonostante tutto. Lazzari ha avuto un po’ di problemi e mancava anche Fares. L’occasione clamorosa di Correa poteva sbloccare la partita e non siamo riusciti a difenderci bene nelle loro occasioni. Mancano ancora 4 partite e speriamo di recuperare qualche uomo e qualche energia per cercare di lottare fino alla fine. Abbiamo anche la rottura del naso di Milinkovic, che nello scontro con Pulgar si è rotto il setto nasale, ma è voluto rimanere in campo»