Lazio Juve, Orsi: «Meglio i biancocelesti, ma sarà gara equilibrata»

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha analizzato il match di questa sera con la Juventus in esclusiva per Juventusnews24.

DICHIARAZIONI – «Entrambe hanno bisogno di punti e cercheranno di superarsi. Alla Juventus mancano dei giocatori, ma l’assenza più grave per me resterebbe quella di Immobile se non dovesse recuperare perché è un elemento insostituibile nello scacchiere di Sarri. I bianconeri hanno invece un organico superiore e riescono a sopperire alle varie assenze. Al momento la Lazio sta un po’ meglio, Sarri sta cercando di trovare nuove soluzioni dopo il cambio di assetto tattico. La Juve ha vinto le ultime due gare però convince meno. Prevedo una partita equilibrata».

