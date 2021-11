Lazio, l'accusa di Lotito: «Con noi Immobile stava bene...»

Il presidente della Lazio Lotito ha avuto qualcosa da ridire sull’infortunio in Nazionale di Ciro Immobile

Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine dell’inaugurazione del tour dello Stadio Olimpico ha avuto qualcosa da ridire sull’infortunio in Nazionale di Ciro Immobile.

INFORTUNIO IMMOBILE – «Assenza di Immobile contro la Svizzera? Dispiace molto perché l’appuntamento è importante, ma lo staff della Nazionale, in accordo con quello della Lazio, ha reputato che non fosse pronto per giocare. Quando farà la risonanza valuteremo di li a 3 giorni l’entità dell’infortunio. È arrivato in nazionale in condizioni fisiche buone, contro la Salernitana stava bene. Se nella notte o il giorno dopo si è fatto male, non lo so. Quando è tornato, aveva un edema. Questo non consente di valutare subito l entità. Ora stiamo facendo riassorbire l edema e poi faremo la risonanza. Non so come si è allenato in Nazionale, può darsi pure che non doveva allenarsi».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU LAZIO NEWS 24