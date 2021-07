Lazio, Lotito pensa a Parolo per il dopo Peruzzi: ma c’è un ostacolo

Lotito avrebbe pensato a Marco Parolo per sostituire il partente Angelo Peruzzi: l’idea però è tramontata sul nascere

La Lazio si appresta a salutare in maniera ufficiale Angelo Peruzzi, con l’attuale club manager pronto a rescindere il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023. L’ex portiere, come spiegato dal quotidiano il Messaggero, avrebbe chiesto maggiore autonomia non ricevendo però risposta.

Come suo successore i biancocelesti hanno immediatamente pensato a Marco Parolo ma l’idea è stata subito esclusa: nella testa del centrocampista infatti non c’è ancora la volontà di ritirarsi.

