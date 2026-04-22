Lazio, Lotito raddoppia: premio alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia! La cifra ‘promessa’ dal presidente ai suoi giocatori

Lazio, Lotito ha fatto questa promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia. Ecco il premio in denaro ai suoi giocatori

La grande attesa sta per terminare. Questa sera, la New Balance Arena di Bergamo sarà il palcoscenico infuocato della decisiva semifinale di Coppa Italia che vedrà contrapposte Lazio e Atalanta. Un match cruciale per le sorti della stagione, a cui non mancherà il supporto presidenziale: Claudio Lotito sarà a Bergamo per seguire la sfida dal vivo e caricare la squadra verso l’obiettivo.

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Il maxi premio presidenziale per caricare la squadra

Per spingere i suoi giocatori a dare il massimo in questa delicata trasferta lombarda, il patron biancoceleste ha deciso di intervenire concretamente mettendo sul piatto un incentivo economico di grandissimo rilievo. Lotito ha raddoppiato il premio per la vittoria della Coppa, passando dai 2 milioni inizialmente previsti a ben 4 milioni lordi. Un segnale forte che dimostra la priorità assoluta data a questo trofeo. Tra i corridoi di Formello, inoltre, ci si chiede se il presidente non abbia già riconosciuto un ulteriore e prezioso bonus anche per l’accesso all’eventuale finale.

I numeri della sfida: in palio un primato statistico

La partita di questa sera nasconde un affascinante traguardo per gli amanti delle statistiche. Chi supererà il turno tra Lazio e Atalanta, infatti, staccherà le dirette concorrenti e diventerà in solitaria la seconda squadra a giocare più finali di Coppa Italia dal 2014-15 ad oggi. Al momento della discesa in campo, le due compagini sono entrambe ferme a 3 atti conclusivi disputati (esattamente come il Milan), e inseguono in questa speciale classifica solamente la Juventus a quota 8.

Sarri all’esame della storia per rompere il digiuno

La tradizione recente sorride ai capitolini. A partire dal 2009, la compagine romana è arrivata ben 5 volte all’epilogo del torneo (nelle edizioni 2009, 2013, 2015, 2017 e 2019), riuscendo ad aggiudicarsi poi il trofeo in 3 occasioni. Ironia della sorte, l’ultima coppa è stata sollevata proprio nella finale contro la Dea all’Olimpico nel 2019. Nello stesso lasso di tempo, il cammino della Lazio si è interrotto per 2 volte in semifinale (2018 e 2024), per ben 9 volte ai quarti e in una singola occasione agli ottavi.

Oggi la pressione è tutta su mister Maurizio Sarri, che prova l’impresa di riportare i suoi ragazzi a competere per il titolo. La partecipazione all’ultimo atto della competizione manca dai tempi di Inzaghi: sono passati sette lunghi anni e l’ambiente laziale è pronto a sognare ancora.