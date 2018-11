Lazio-Milan, Inzaghi e Gattuso schiereranno i loro “imprescindibili”

In Lazio-Milan questa sera Inzaghi e Gattuso si affideranno innanzitutto ai loro imprescindibili, i giocatori che hanno raccolto più minuti nelle prime 12 giornate

Ci sono alcuni giocatori dei quali Lazio e Milan non possono fare a meno. E anche questa sera gli allenatori Inzaghi e Gattuso si affideranno a loro. Per i biancocelesti sono Strakosha e Acerbi che in 12 giornate di campionato hanno sempre giocato da titolari tutti e 90′ più recupero, senza mai una sostituzione per un totale di 1145′ di gioco e anche oggi saranno chiamati dal tecnico a scendere in campo dal primo minuto.

Stesso discorso, o quasi in casa Milan, dove i giocatori più impiegati sono il portiere Donnarumma con ben 1158′ trascorsi in campo e Suso arrivato a un totale di 1155 che anche questa sera saranno schierati da inizio partita.