 Lazio Milan, Sarri a Mediaset: «Se arriviamo a fine stagione 7-8 giocatori con cui fare un salto di qualità...»
sarri

Lazio Milan, il tecnico biancoceleste Sarri: «Se arriviamo a fine stagione 7-8 giocatori con cui fare un salto di qualità…»

All’Olimpico è andata in scena Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. La formazione di Maurizio Sarri ha avuto la meglio su quella di Massimiliano Allegri. Di seguito le dichiarazioni del tecnico biancoceleste rilasciate a Sport Mediaset.

RISPOSTA CAMPO «Sì, intanto ci ha fatto piacere vedere cosi tante persone allo stadio e avere questo sostengo. Mi ha fatto piacere per i ragazzi. Dopo San Siro ho visto i ragazzi giù di morale e mortificati e mi è dispiaciuto. Siamo contenti del passaggio, soprattutto contro una squadra come il Milan, noi andiamo avanti ma non possiamo goderci nemmeno la vittoria perchè tra poco si ritorna in campo»

BASIC «E’ vero, è arrivato qua anni fa con grandi prospettive. Poi si era perso, ma io ora non ho avuto dubbi a riportarlo dentro e ci sta ripagando tutto. Ha dei movimenti da giocatore affidabile»

PROSSIMI MESI – «Mi aspetto di continuare a lavorare nel mio percorso, è questo che conta. Il percorso è solo questo se arriviamo a fine stagione 7-8 giocatori con cui fare un salto di qualità sarebbe tanta roba, il percorso i ragazzi lo stanno facendo anche se ci manca un pizzico di continuità, ultimamente abbiamo perso contro Milan e Inter in trasferta che ci sta ma se riusciamo a costruire una bella base è importante. Dobbiamo lavorare, con lo stesso gusto di oggi magari»

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI SARRI SU LAZIONEWS24

