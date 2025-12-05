Lazio Milan, Sarri a Mediaset: «Se arriviamo a fine stagione 7-8 giocatori con cui fare un salto di qualità...»

Lazio Milan, il tecnico biancoceleste Sarri: «Se arriviamo a fine stagione 7-8 giocatori con cui fare un salto di qualità…»

All’Olimpico è andata in scena Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. La formazione di Maurizio Sarri ha avuto la meglio su quella di Massimiliano Allegri. Di seguito le dichiarazioni del tecnico biancoceleste rilasciate a Sport Mediaset.

RISPOSTA CAMPO – «Sì, intanto ci ha fatto piacere vedere cosi tante persone allo stadio e avere questo sostengo. Mi ha fatto piacere per i ragazzi. Dopo San Siro ho visto i ragazzi giù di morale e mortificati e mi è dispiaciuto. Siamo contenti del passaggio, soprattutto contro una squadra come il Milan, noi andiamo avanti ma non possiamo goderci nemmeno la vittoria perchè tra poco si ritorna in campo»

BASIC – «E’ vero, è arrivato qua anni fa con grandi prospettive. Poi si era perso, ma io ora non ho avuto dubbi a riportarlo dentro e ci sta ripagando tutto. Ha dei movimenti da giocatore affidabile»

PROSSIMI MESI – «Mi aspetto di continuare a lavorare nel mio percorso, è questo che conta. Il percorso è solo questo se arriviamo a fine stagione 7-8 giocatori con cui fare un salto di qualità sarebbe tanta roba, il percorso i ragazzi lo stanno facendo anche se ci manca un pizzico di continuità, ultimamente abbiamo perso contro Milan e Inter in trasferta che ci sta ma se riusciamo a costruire una bella base è importante. Dobbiamo lavorare, con lo stesso gusto di oggi magari»

