Lazio-Milan 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Lazio-Milan, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio-Milan 0-0: tabellino

MARCATORI:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Patric, Durmisi, Lukaku, Cataldi, Murgia, Berisha, Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessie, Bakayoko, Borini; Suso, Calhanoglu; Cutrone. A disp. Reina, Plizzari, Conti, Simic, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Laxalt, Castillejo, Halilovic, Tsadjout. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Luca Banti della sezione di Livorno

NOTE:

Lazio-Milan: diretta live e sintesi

25′ – Borini viene atterrato da Marusic sulla fascia destra. Sarà punizione per il Milan

21′ – Ci prova anche Milinkovic-Savic dalla distanza, ma la conclusione è terribile e non impegna Donnarumma

20′ – OCCASIONE LAZIO! Immobile calcia da posizione quasi impossibile a lato della porta di Donnarumma e non trova lo specchio della porta

16′ – CALHANOGLU! Borini non impatta in porta e il pallone finisce tra i piedi del turco che calcia in porta prendendo però solamente il palo! Che occasione per il Milan in questo frangente

14′ – BADELJ! Calcia in porta un tiro insidioso dalla distanza, ma finisce di poco in rimessa dal fondo

14′ – Corner della Lazio

11′ – Calhanoglu si avvicina alla porta e calcia! Un difensore della Lazio spazza in corner

10′ – PAROLO! Calcia in alto a porta ravvicinata. Poteva fare qualcosa di più

9′ – Sempre Lazio in attacco in questi primi minuti

7′ – OCCASIONE LAZIO! Immobile manca per pochissimo l’aggancio su un gran traversone proveniente dalla destra di Marusic

4′ – Milinkovic-Savic svetta su un corner, ma manca la potenza e il pallone finisce sul fondo!

1′ – Si parte! Inizia ora la sfida dell’Olimpico

Lazio-Milan: formazioni ufficiali

Lazio-Milan: probabili formazioni e pre-partita

La Lazio vuole uscire dalla spirale che la vede spesso perdente contro le big, Inzaghi punta dunque sulla consueta difesa a 3, con Acerbi al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Badelj, mentre in avanti Luis Alberto è favorito per affiancare Immobile. Il Milan è in assoluta emergenza, visti gli infortuni: Gattuso sceglie il 3-4-3: davanti a Donnarumma ci sarà l’inedito trio Abate-Zapata-Rodriguez. Suso e Calhanoglu affiancheranno Cutrone.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All. Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessie, Bakayoko, Borini; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

Lazio-Milan: i precedenti del match

Nel big match dell’Olimpico, Lazio e Milan mettono in palio il quarto posto che vale la Champions League. Attualmente i biancocelesti comandano in classifica con un punto di vantaggio, con il Milan costretto a far fronte all’emergenza infortuni. Sarà comunque una sfida incerta e ricca di emozioni, come ricordano gli ultimi precedenti.

Nelle passate stagioni, infatti, si è assistito a vittorie di peso da entrambe le parti, come il 4-1 della stagione scorsa a favore della Lazio, con tripletta di uno scatenato Immobile; oppure come il 3-1 della stagione 2015-16. In mezzo, il pareggio firmato da Suso e da Biglia, che stasera non sarà della partita a causa del serio infortunio riportato. Proprio l’1-1 è il risultato più frequente in cui le due squadre sono incappate, ben 17 volte.

Ma, se è vero che i laziali partono con il vantaggio del campo, è altrettanto vero che quella con il Milan all’Olimpico non è mai stata una gara semplice: delle 75 partite totali giocate, infatti, i biancocelesti hanno riportato solo 19 vittorie a fronte delle 21 dei rossoneri. La Lazio riuscirà a riconfermare il successo dell’ultimo confronto casalingo? O cadrà sotto i colpi di Cutrone compagni? Lo scopriremo questa sera, fischio d’inizio ore 18:00.

Lazio-Milan: l’arbitro del match

L’arbitro del big match è il signor Luca Banti della sezione di Livorno. Il fischietto toscano ha già avuto modo di dirigere un Lazio-Milan: era il 22 settembre 2010 e in quell’occasione la partita terminò 1-1 grazie alle reti di Floccari e Ibrahimovic. In quell’occasione, Olympia spiccò il volo per la prima volta sopra il prato dell’Olimpico, diventando la mascotte ufficiale dei padroni di casa. I precedenti non sono dei migliori con entrambe le squadre: tuttavia è la Lazio a partire svantaggiata, con 13 sconfitte all’attivo, incluso l’ultima in ordine di tempo, un Lazio-Napoli terminato 1-2.

Lazio-Milan Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.