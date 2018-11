Lazio-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lazio-Milan streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per la 13ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo Stadio Olimpico di Roma, per il 13° turno della Serie A 2018/2019, si gioca Lazio-Milan. Fischio d’inizio domenica 25 novembre alle ore 18: i biancocelesti allenati da Simone Inzaghi (quarti in classifica con 22 punti) sono reduci dal pareggio esterno col Sassuolo e affrontano la compagine di Gennaro Gattuso (quinta a 21), proveniente dalla sconfitta casalinga con la Juventus prima della sosta. All’Olimpico, dunque, va in scena uno scontro diretto per il piazzamento Champions: Lazio per allungare sui rossoneri, Milan per scavalcare i romani e occupare in solitaria il quarto posto.

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l'app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la partita dell'Olimpico potrà essere seguita anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Lazio-Milan

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 25 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Go

Stadio: Olimpico (Roma)

Arbitro: Luca Banti (sez. Livorno)

Lazio-Milan probabili formazioni

LAZIO – Inzaghi deve fare i conti con l’indisponibilità di Leiva, affaticato. Al posto del brasiliano è pronto a partire tirolare Badelj. Tre dubbi principali per l’allenatore: Luiz Felipe favorito su Walalce in linea di difesa, Marusic o Patric per la destra di centrocampo e Luis Alberto che si gioca una maglia con Correa in avanti. Biancocelesti verso il classico 3-5-1-1 e probabilmente in campo con Strakosha tra i pali, Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa; a centrocampo ecco Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic e Lulic. Davanti, dovrebbe toccare a Luis Alberto supportare l’unica punta Immobile.

MILAN – Gattuso ha gli uomini contati: oltre allo squalificato Higuain, staranni fuori per lunghi o lunghissimi periodi Caldara, Romagnoli, Biglia, Musacchio, Strinic e Bonaventura (per lui stagione finita). Così, si prevede un Milan schierato in campo con la difesa a 3 che, davanti a Gianluigi Donnarumma, vedrà impiegati Abate, Zapata e Rodriguez. Torna Calabria, che dovrebbe giocare centrocampo e far reparto con Kessie, Bakayoko, Calhanoglu e Laxalt. In avanti, Suso è pronto a supportare l’unica punta Cutrone.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-1-1) – Donnarumma G.; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone.

