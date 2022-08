Lazio, Milinkovic Savic non è in dubbio. Per il momento

Sergej Milinkovic, al momento, resta un punto fermo della Lazio di Sarri: ma occhio all’interesse dello United

Sergej Milinkovic-Savic, almeno per il momento, resta un pilastro della Lazio di Sarri. Come riferito da Il Tempo, il centrocampista serbo sarà regolarmente in campo per l’inizio del nuovo campionato.

Le voci di mercato però continuano a farsi più forti. Dall’Inghilterra si parla con insistenza di un Manchester United pronto a presentare un’offerta da 60 milioni. Una cifra che non convince Lotito, ma che potrebbe essere una base di partenza per eventuali trattative.