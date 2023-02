La Lazio vuole blindare Milinkovic Savic e Lotito avrebbe pronto il contratto per il Sergente per convincerlo a restare in maglia biancoceleste

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron è pronto a mettere sul piatto un prolungamento da 5 milioni annui bonus compresi.