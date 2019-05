Lazio, a Roma spunta un immenso murales per Ciro Immobile – FOTO

In occasione della finale di Coppa Italia, la Lega Calcio ha realizzato a Roma un immenso murales in onore di Ciro Immobile – FOTO

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si avvicina e per tale motivo iniziano già i preparativi nella Capitale. In occasione della sfida del 15 maggio, la Lega Calcio ha realizzato una grande opera d’arte in onore di Ciro Immobile.

All’attaccante della Lazio è stato così dedicato un murales visibile sui palazzi di Porta di Nona a Roma. Il murales non è ancora completo e verrà ultimato nei prossimi giorni. L’idea della Lega coinvolgerà anche l’Atalanta. Anche a Bergamo verrà infatti realizzato un murales simile.