Lazio, la UEFA sanziona così la squadra biancoceleste dopo il match contro il Nizza. Il comunicato UFFICIALE

La Uefa ha deciso di sanzionare duramente la società capitolina dopo i fatti accaduti durante Lazio Nizza

La Uefa ha deciso di sanzionare la Lazio per i presunti fatti avvenuti nel corso di Lazio-Nizza. Puniti alcuni atteggiamenti, rilevati attraverso gli ispettori e i direttore di gara, da parte del pubblico biancoceleste. I dettagli.

COMUNICATO – Di applicare la misura disciplinare sospesa imposta dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina UEFA nella decisione del 13 dicembre 2023 per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi, ovvero di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) durante la prossima partita (1) delle competizioni UEFA in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, in conformità con l’Articolo 26(3) del Regolamento Disciplinare UEFA.

– Di multare la S.S. Lazio per €45.000 e di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) per un’ulteriore partita (1) delle competizioni UEFA in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, a causa del comportamento razzista dei suoi tifosi. Tale chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un (1) anno, a partire dalla data della presente decisione.

-Di multare la S.S. Lazio per €4.500 per l’accensione di fuochi d’artificio.

– Di multare la S.S. Lazio per €9.000 per il lancio di oggetti.