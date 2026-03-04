Connect with us
Lazio, Fabiani nel pre gara: «Volevamo lo stadio pieno, io e i calciatori ma dobbiamo rispettare la volontà di tutti»

51 minuti ago

Lazio, Fabiani a Mediaset: «Volevamo lo stadio pieno, io e i calciatori ma dobbiamo rispettare la volontà di tutti». Le parole

Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto nel pre‑partita della semifinale d’andata di Coppa Italia 2025‑2026 contro l’Atalanta di Palladino, commentando il momento biancoceleste e le attese per la sfida. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di Mediaset.

SU SARRI  «Non entro nel merito di quanto accade per le intercettazioni, una cosa molto più seria del calcio. Noi abbiamo il dovere di onorare il campionato aldilà di tutto e di tutti. Volevamo lo stadio pieno, io e i calciatori però dobbiamo rispettare la volontà di tutti per cui nulla di nuovo sotto il sole, chi entra sa quanto questa partita sia importante per i tifosi, per la società che arrivare ad una semifinale non è una cosa banale. Abbiamo eliminato le scorse finaliste quindi dobbiamo provare ad andare fino in fondo».

IMPORTANZA – «Io credo che ci voglia un po’ di buonsenso da parte di tutti. Una semifinale è qualcosa di importante e non è banale».

