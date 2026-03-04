Lazio, Fabiani nel pre gara: «Volevamo lo stadio pieno, io e i calciatori ma dobbiamo rispettare la volontà di tutti»

Lazio, Fabiani a Mediaset: «Volevamo lo stadio pieno, io e i calciatori ma dobbiamo rispettare la volontà di tutti». Le parole

Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto nel pre‑partita della semifinale d’andata di Coppa Italia 2025‑2026 contro l’Atalanta di Palladino, commentando il momento biancoceleste e le attese per la sfida. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di Mediaset.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

SU SARRI – «Non entro nel merito di quanto accade per le intercettazioni, una cosa molto più seria del calcio. Noi abbiamo il dovere di onorare il campionato aldilà di tutto e di tutti. Volevamo lo stadio pieno, io e i calciatori però dobbiamo rispettare la volontà di tutti per cui nulla di nuovo sotto il sole, chi entra sa quanto questa partita sia importante per i tifosi, per la società che arrivare ad una semifinale non è una cosa banale. Abbiamo eliminato le scorse finaliste quindi dobbiamo provare ad andare fino in fondo».

IMPORTANZA – «Io credo che ci voglia un po’ di buonsenso da parte di tutti. Una semifinale è qualcosa di importante e non è banale».