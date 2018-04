Lazio, Marco Parolo, durante la presentazione della Junior Tim Cup, ha ricordato i suoi momenti più belli della carriera: tra questi la vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Ad ascoltarlo…il romanista El Shaarawy

A Roma è sempre derby. E quindi capita che durante la presentazione della Junior Tim Cup, avvenuta oggi presso la parrocchia di San Giuseppe Artigliano, il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, abbia ricordato al romanista Stephan El Shaarawy (anche lui presente all’evento) la vittoria in Coppa Italia. Il giocatore biancoceleste, interpellato dai bambini, alla domanda su quali fossero stati i momenti più belli della sua carriera, ha risposto: «Quando abbiamo battuto la Roma in Coppa Italia (ride, ndr)», tra le risate e il bonario disappunto del romanista.

Continuando, il centrocampista della Lazio ha anche ricordato il suo esordio in Serie A: «Tra i momenti più belli dico comunque l’esordio in Serie A, anche se è stato tardi, a 25 anni. E’ stato la realizzazione di un sogno. Anche giocare con la Nazionale è un traguardo importante, un desiderio che ho avuto fin da bambino. Le sconfitte e le vittorie passano, gli esordi rimangono e quindi sono sicuramente i momenti più belli. Cosa avrei fatto non ce la fossi fatta da calciatore? L’animatore turistico, mi piace far divertire la gente. Ho una grande passione per il basket, il ciclismo e anche altri sport».