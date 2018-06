La Lazio ha già trovato l’accordo con Francesco Acerbi del Sassuolo e ora si prepara a trattare con il club emiliano. I neroverdi chiedono 15 milioni per il difensore i biancocelesti si fermerebbero a 10 milioni

La Lazio ha perso Stefan de Vrij, che nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter nonostante qualche polemica in merito al suo passaggio a Milano. Il club di Claudio Lotito è quindi alla ricerca di un nuovo difensore centrale e tutta la sua attenzione si è concentrata su Francesco Acerbi del Sassuolo. I biancocelesti secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport hanno già trovato l’accordo con il giocatore (1,5 milioni di euro a stagione per 4 anni) e ora non resta che fare lo stesso con Giorgio Squinzi. Gli emiliani valutano il difensore non meno di 15 milioni di euro mentre la Lazio si fermerebbe a 10 milioni. Il ds del club capitolino, Igli Tare, intende chiudere la trattativa al più presto e in settimana incontrerà i vertici del Sassuolo. Inizialmente sembrava che Danilo Cataldi, già allenato dal neo allenatore neroverde Fabio Pecchia a Benevento, potesse essere inserito come contropartita tecnica per colmare il gap tra domanda ed offerta. Con il passare delle ore questa ipotesi è però scemata. L’affare con ogni probabilità si chiuderà ad una cifra vicina ai 12-13 milioni di euro.

La Lazio nel frattempo deve risolvere anche la questione Felipe Anderson, destinato a vestire la maglia del West Ham. Nella trattativa si parla anche del possibile inserimento di Lukaku. Ad oggi il sostituito più probabile del brasiliano dovrebbe essere Gelson Martins dello Sporting Lisbona, che rescinderà il contratto con il club portoghese liberandosi così a zero.