Lazio, Sarri può sorridere per il ritorno in gruppo di Zaccagni: oggi previsto il rientro di un altro titolare. Si svuota l’infermeria biancoceleste

Buone notizie giungono finalmente dal centro sportivo di Formello per le Aquile, con una novità cruciale che rincuora l’intero ambiente in vista dei prossimi e delicati impegni di campionato. L’esperto tecnico toscano Maurizio Sarri può finalmente sorridere, poiché ritrova ufficialmente una risorsa tecnica e carismatica fondamentale per il suo scacchiere tattico. Secondo quanto riportato in modo dettagliato da La Gazzetta dello Sport, Mattia Zaccagni, il talentuoso esterno offensivo e leader indiscusso della compagine capitolina, è tornato a lavorare a pieno regime e con massima intensità insieme a tutti i suoi compagni di squadra.

Il capitano dei biancocelesti era stato costretto ai box per circa venti giorni a causa di un fastidioso infortunio. Nello specifico, il giocatore si era fatto male durante la fase di riscaldamento del match Lazio-Genoa disputato lo scorso trenta gennaio, privando l’allenatore di una pedina insostituibile per gli equilibri offensivi. Adesso il peggio è definitivamente alle spalle. Il numero venti è disponibile per la complessa trasferta di sabato contro il Cagliari, gara nella quale dovrebbe comunque partire dalla panchina per ritrovare gradualmente il miglior ritmo partita agonistico.

Le buone nuove per la squadra romana non si fermano qui. In giornata è atteso anche il rientro di Toma Basic, il duttile centrocampista croato utile per le rotazioni a disposizione dello staff tecnico. L’infermeria, tuttavia, non è ancora vuota. In base alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, l’allenatore dovrà fare di necessità virtù nel reparto arretrato. Sarà costretto a rinunciare a Mario Gila, l’affidabile difensore centrale spagnolo, bloccato da un’infiammazione al tendine rotuleo. Le condizioni del solido marcatore iberico saranno rivalutate con attenzione nei prossimi giorni, con la speranza di recuperarlo per il successivo incrocio contro il Torino.