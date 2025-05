Lazio, buone notizie verso la Juve: Baroni recupera una pedina importante, Tavares verso il rientro

Lazio, buone notizie per Marco Baroni in vista dello scontro diretto contro la Juve: Nuno Tavares spinge per il rientro, le ultime

La Lazio si prepara con notizie positive in vista dello scontro diretto con la Juve per la qualificazione alla Champions League. Nuno Tavares e Manuel Lazzari sono rientrati oggi in gruppo, dando un’importante spinta alla squadra. In particolare, il ritorno del portoghese, dopo una serie di infortuni, è cruciale per il finale di stagione. Nonostante ciò, la sua disponibilità per la partita contro la Juve resta in dubbio, con i prossimi allenamenti che forniranno maggiore chiarezza. È probabile che Tavares parta dalla panchina, considerando i numerosi stop fisici avuti durante l’anno.

Tavares non gioca in campionato dal 6 aprile, quando si infortunò contro l’Atalanta dopo appena mezz’ora di gioco, mentre Lazzari è completamente recuperato e dovrebbe essere convocato. Invece, i biancocelesti dovranno fare a meno di Hysai, squalificato, ma Marusic, dopo il riposo precauzionale, è a disposizione di mister Baroni.