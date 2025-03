Lazio, Romagnoli nel post partita: «Non avevo mai fatto tre gol di fila, mi ero fermato a due. Ci giochiamo tutto in...»

Il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli ha parlato nel post partita del match di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Plzen. Le parole

Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. A seguire le sue parole.

LA PARTITA – «Non avevo mai fatto tre gol di fila, mi ero fermato a due. Sono contento, veramente contento. Questa è stata una partita difficile, non abbiamo fatto una buona partita noi. L’importante era portare a casa la qualificazione, loro hanno tanto fisico e anche qualità. Ci hanno messo in difficoltà sicuramente: ci godiamo il risultato».

SECONDO TEMPO – «Non siamo partiti male, poi abbiamo perso qualche palla di troppo nel primo tempo. Nella ripresa, abbiamo fatto un quarto d’ora e sul gol subito potevamo fare di più. I tifosi ci hanno sostenuto, poi siamo stati bravi a riprenderla».

GRUPPO – «Io credo che la Lazio debba avere come obiettivo arrivare fino alla fine in ogni competizione, qualsiasi essa sia. Dispiace di essere usciti in Coppa Italia: ci giochiamo tutto in questi mesi e abbiamo voglia di fare bene».