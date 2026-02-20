Lazio, Sarri carica la squadra: il discorso nello spogliatoio e il retroscena a Formello

Lazio, Maurizio Sarri richiama il gruppo biancoceleste all’unità: emerge il retroscena sul discorso alla squadra

La Lazio vive giorni ad alta tensione proprio alla vigilia di appuntamenti decisivi. L’ambiente biancoceleste è attraversato da una frattura interna che rischia di compromettere il percorso stagionale, e in mezzo alla tempesta Maurizio Sarri sta provando a fare da scudo, proteggendo la squadra dalle polemiche che infiammano l’esterno.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico ha radunato il gruppo a Formello per un discorso diretto e senza filtri. Sarri ha chiesto ai suoi uomini compattezza assoluta, invitandoli a isolarsi dal caos societario e mediatico. «Siamo rimasti soli», avrebbe confidato alla squadra, spronandola a reagire sul campo come un blocco unico e a non lasciarsi trascinare dalle tensioni che circondano il club.

Il riferimento è alla spaccatura ormai evidente tra dirigenza e tifoseria organizzata. Neppure il tentativo di mediazione portato avanti da Adam Marusic è riuscito a ricucire lo strappo. Le recenti dichiarazioni del presidente Claudio Lotito, pronunciate durante la presentazione del progetto per lo stadio Flaminio, hanno anzi acuito la distanza. La protesta dei sostenitori continua compatta, e l’atmosfera attorno alla Lazio resta pesante, con il rischio concreto che il malcontento extracampo finisca per riflettersi anche sulle prestazioni della squadra.