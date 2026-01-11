Lazio, Sarri recrimina: «Gli arbitraggi ci sono costati qualcosa quest’anno. Mercato? Se la società ci aiuta con 3 innesti forti…»

Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona nella 20ª giornata di Serie A 2025/26

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 vinto contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

RATKOV E TAYLOR – «Li ho visti poco. Nel senso che Peter con noi ha fatto due allenamenti, Kenneth uno. Prima volta per me in carriera che faccio giocare un giocatore con un solo allenamento, non l’ho fatto neanche in Serie D, questo ti fa capire le difficoltà che abbiamo. Posso solo parlare delle sensazioni che ho su di loro e sono positive. Dovrò cercare di essere veloce per capire pregi e difetti per inserirli».

ARBITRAGGI – «Ho molto rammarico per tante situazioni viste in questa stagione. Lasciamo stare per gli arbitraggi che secondo me ci sono costati qualcosa. Quest’anno abbiamo fatto sette gare in inferiorità numerica, tutto quello che poteva accadere ci è successo».

CALCIOMERCATO – «Se la società ci aiuta con 3 innesti forti, possiamo fare un ulteriore salto di livello. Chi mi piacerebbe? Uno che abbia quantità, qualità e faccia anche gol. Insomma, costa 80 milioni (ride, n.d.r.)».

LE PAROLE COMPLETE DI SARRI DOPO VERONA LAZIO