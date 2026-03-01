Lazio, Sarri prima del Torino: «La nostra testa è a oggi. Sarebbe folle pensare già alla Coppa Italia, saremmo morti!»

Lazio, Maurizio Sarri ha parlato prima del match contro il Torino. Queste le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti

A Dazn prima di Torino Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così.

PENSARE ALL’ATALANTA – «La nostra testa è a oggi, se giochiamo pensando alla prossima siamo morti, ci penseremo da domani. Abbiamo sette giocatori a casa, difficile fare turnover, non è emergenza ma normalità, difficile fare troppi cambi. Ratkov è ancora ingiudicabile, parla un’altra lingua, viene da un’altra cultura calcistica, l’aspetto positivo è che è uno professionale, vediamo nei prossimi mesi. Taylor ci sta dando una grande mano, ha un’esperienza superiore rispetto agli altri».

Queste invece le dichiarazioni a Sky.

RISCHIO DI PENSARE ALLA COPPA ITALIA – «Se corriamo questo rischio siamo folli. Noi dobbiamo pensare a questa partita, un secondo pensiero sarebbe dannoso. La gara oggi è dura, difficile, gli avversari saranno motivati e noi dobbiamo saper reagire. Il Torino non me l’aspetto completamente diverso, ma sicuro D’Aversa avrà le sue idee. Noi abbiamo fatto tante esperienze e siamo in grado di affrontare qualsiasi cosa. In attacco abbiamo avuto tanti problemi sin dall’inizio. Sembrava che li avevamo superati, invece ora si sono riproposti soprattutto nell’ultima partita, perché contro l’Atalanta avevamo creato tanto. Stiamo lavorando nei movimenti senza palla e nell’attaccare di più gli spazi».