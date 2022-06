Lazio, Sarri vuole Carnesecchi nonostante l’infortunio: serve lo sconto

Calciomercato Lazio: nonostante l’infortunio alla spalla, Sarri vorrebbe solo Carnesecchi per la porta. Serve lo sconto da parte dell’Atalanta

La Lazio resta in attesa di capire nel dettaglio le condizioni di Carnesecchi dopo l’infortunio alla spalla, ma in linea di massima ha deciso di continuare a battere la pista. Sarri ritiene il portiere un talento fuori dal comune e non sarebbe spaventato dai 2-3 mesi di stop. Carnesecchi comunque sta effettuando dei consulti: a Modena in un centro di alta specializzazione, a Roma a Villa Stuart e all’Humanitas di Milano, mentre sempre nella Capitale, presso la casa di Cura Pio XI il professor Marco Maiotti sarebbe pronto ad utilizzare una tecnica innovativa.

Come riportano Corriere dello Sport e Repubblica, l’idea di Lotito è quella di chiedere un sostanzioso sconto all’Atalanta passando dall’iniziale richiesta di 15 milioni di euro a circa la metà. La formula preferita resta quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Se non si dovesse arrivare a dama, l’alternativa resta Vicario, portiere appena riscattato dall’Empoli, anche se nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Dominik Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24