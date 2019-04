Lazio-Sassuolo, Inzaghi fiducioso: «Immobile è valore aggiunto»

Mister Inzaghi esprime fiducia per il match di domani tra la sua Lazio e il Sassuolo: «Immobile è valore aggiunto»

Tutto è pronto per il match di domani tra Lazio e Sassuolo e mister Inzaghi carica i suoi: «Sono molto soddisfatto del rendimento dei miei attaccanti» ha detto in conferenza stampa.

E sul suo gioiello in attacco ha aggiunto: «Immobile è valore aggiunto». Infine ha risposto sulla corsa per la Champions «La concorrenza la dobbiamo fare su noi stessi, stiamo riuscendo a fare ottime cose, come vincere a San Siro».