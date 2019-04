Lazio-Sassuolo 0-0 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Lazio-Sassuolo, 31ª giornata Serie A 2018/2019: cronca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Lazio–Sassuolo è la gara che potrebbe sancire il rilancio della Lazio in ottica Champions, dopo la battuta d’arresto del Milan. Con una vittoria i biancocelesti aggancerebbero i cugini giallorossi, portandosi a -1 dal Milan, con il bonus della partita da recuperare contro l’Udinese. Inzaghi attende la rinascita di Immobile, a secco da troppo tempo. Il Sassuolo viene dalla goleada inflitta al Chievo, un 4-0 con la doppietta, a sorpresa di Demiral. De Zerbi proverà a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi, con un Boga in grande forma, imprevedibile come sempre.

Lazio-Sassuolo: pagelle e tabellino

MARCATORI:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Romulo, Leiva, Milinkovic, Cataldi, Durmisi, Correa, Neto. Allenatore: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Magnani, Peluso; Lirola, Locatelli, Sensi, Duncan, Rogerio; Boga, Matri. A disposizione: Pegolo, Lemos, Babacar, Ferrari, Sernicola, Magnanelli, Bourabia, Djuricic, Odgaard, Di Francesco, Berardi, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi.

ARBITRO: Rosario Abisso (sez. Palermo)

NOTE:

Lazio-Sassuolo: diretta live, moviola e sintesi

Fischio d’inizio, si parte!

Lazio-Sassuolo: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Magnani, Peluso; Lirola, Locatelli, Sensi, Duncan, Rogerio; Boga, Matri

Lazio-Sassuolo: probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Correa, Immobile

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic

Lazio-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport (canale 252 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.