Lazio, Strakosha: «Pronto per una nuova avventura in un altro club»

Strakosha, portiere albanese in forza alla Lazio, ha parlato della sua esperienza in biancoceleste e del suo prossimo futuro

Strakosha, in una lunga intervista, ha toccato svariati temi, tra cui il suo legame con la Lazio e il suo futuro. Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di The Here We Go Podcast.

FUTURO – «Sono pronto per una nuova avventura. Ora sto lavorando per il mio prossimo club. Voglio svuotare la testa e mettermi in forma per un nuovo campionato. So che andare via dall’Italia verso altri campionati richiederà molto lavoro fisico e mi sto preparando per questo».