Lazio, il summit tra Tare e Luis Alberto è finito. Stasera atteso in ritiro

Luis Alberto è già arrivato a Roma in mattinata: dopo il summit con Tare è pronto a raggiungere la squadra in ritiro ad Auronzo

Questa mattina Luis Alberto è finalmente arrivato a Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il fantasista spagnolo è atterrato nella Capitale verso le 11.00 con un volo privato ed ha incontrato il ds Igli Tare al Centro Sportivo di Formello. Al momento, l’esito del summit non lascia presagire una separazione tra la Lazio e il Mago.

Per questo, in serata il giocatore raggiungerà il resto della squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore, dove incontrerà per la prima volta il nuovo allenatore Maurizio Sarri. La situazione, comunque, è ancora da valutare nei prossimi giorni.