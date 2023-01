Lazio, Tare: «La strada è giusta ma ci manca ancora qualcosa»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro il Bologna in Coppa Italia

Igli Tare ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Lazio-Bologna di Coppa Italia.

COPPA ITALIA – «Questo è un torneo che amiamo perché abbiamo avuto il piacere di vincerlo. Per noi è un obiettivo stagionale e daremo il massimo. Dopo la gara col Sassuolo la squadra ha trovato la strada giusta, ora ci serve continuità».

SALTO DI QUALITA’ – «Non è il problema di questa stagione ma degli ultimi anni. Il modo di motivare di Sarri serve per il passo in avanti. Non è un obiettivo facile, l’anno scorso siamo arrivati quinti, quest’anno eravamo secondi poi il calo. Sono cose che per una squadra come la nostra che riesce a esprimersi al meglio in alcune partite succedono, cercheremo di spingere da fuori per trovare quello che ci manca. Ci manca poco, ma la continuità è fondamentale».