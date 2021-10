Lazio, Tare: «Con Sarri vogliamo fare il salto in Europa»

Igli Tare ha presentato i temi principali in vista di Lazio-Marsiglia e ha parlato anche di Sarri

Prima della sfida contro il Marsiglia, è intervenuto il ds della Lazio Igli Tare. Ecco cosa ha detto ai microfoni di SkySport

LEGGI SU LAZIONEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE

LE PAROLE – «Mi auguro Sarri sia l’uomo giusto per fare il salto in Europa. Dopo l’addio di Simone era doveroso uscire dalla comfort zone, col suo arrivo vogliamo fare il salto di qualità nel gioco, ma anche nella mentalità e nei risultati. Non dobbiamo sbagliare nelle valutazioni degli anni scorsi. Inzaghi ha fatto un gran lavoro e lo si è visto dall’accoglienza della tifoseria nel weekend. Con Sarri abbiamo stravolto i nostri piani: abbiamo cambiato il modulo e portato giocatori che conoscano il modulo come Basic, Felipe Anderson, Pedro, Basic. Siamo diversi ma penso che questa squadra, quando mostra la mentalità giusta come sabato, possa dire la sua anche in questa competizione»