Nel giugno del 2016 la Lazio si assicura De Vrij per 8 milioni, ma un hacker si appropria di parte dei soldi

L’affare De Vrij fu sicuramente un affare per i biancocelesti. Il difensore olandese è stato pagato una cifra irrisoria per il calciomercato odierno (meno di 8 milioni), poi trasferitosi dalla Lazio all’Inter, per 45 milioni. Il pagamento agli olandesi del Feyenoord avvenne a rate ma l’ultima di questa è stata intercettata da un hacker francese.

Il malintenzionato, residente in Svizzera, si è appropriato di ben 2 milioni che la Lazio avrebbe regolarmente versato nelle casse del club olandese. Secondo un primo report, l’hacker si è finto dirigente degli orange. Successivamente, ha aperto un conto nella stessa banca dove erano state versate le altre rate del pagamento e ha fatto versare i due milioni per poi farli sparire. La questione rimane aperta: al lavoro il Tribunale di Nyon.