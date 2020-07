Lazio, tutti a rapporto da Lotito: il presidente ha chiesto spiegazioni

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha incontrato squadra e staff a Formello per analizzare questo periodo complicato

La ripresa del campionato doveva essere il momento in cui la Lazio partiva all’inseguimento della Juventus. E invece i biancocelesti hanno perso sempre più terreno dai bianconeri, arrivando sabato a incassare la terza sconfitta consecutiva.

Come riporta Il Messaggero, nella giornata di ieri Claudio Lotito si è presentato Formello per mettere squadra e staff in riga e chiedere spiegazioni sul tracollo delle ultime partite. Poi, il presidente biancoceleste si è recato nello studio di Inzaghi dove ha tenuto l’allenatore in riunione. Lotito tiene tutti a rapporto, per uscire dal momento difficile.