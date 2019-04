La Lazio di Simone Inzaghi anche con la Spal butta via altri punti nei minuti finali del match, ecco la statistica completa

I biancocelesti escono dal Paolo Mazza di Ferrara a mani vuote. La Lazio non approfitta dei passi falsi di Roma e Milan e si fa raggiungere dal Torino, in attesa del match di questa sera dei bergamaschi. Ci pensa Andrea Petagna su calcio di rigore a spazzare via l’ottimismo filtrato a Roma dopo la vittoria sull’Inter. Ora la corsa Champions si fa più complicata.

Un dato su cui Simone Inzaghi dovrebbe riflettere è senz’altro quello sui gol subiti negli ultimi minuti di gioco: i biancocelesti hanno subito 13 gol su 30 nei minuti finali, il 43,5% del totale. Un dato preoccupante che non fa star tranquilli, quando mancano ormai solo più 8 gare (più il recupero contro l’Udinese) alla fine del campionato.