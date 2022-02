Lazio, Zaccagni convince Sarri e non solo: ecco l’idea del Ct Mancini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esterno della Lazio Zaccagni ha convinto tutti: Sarri e il c.t. della Nazionale Roberto Mancini

Mattia Zaccagni sta trovando alla Lazio la sua dimensione perfetta come esterno nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. L’ultima partita contro il Bologna ne è la dimostrazione.

Il giocatore arrivato in estate non ha convinto solo Sarri, ma anche il Ct Mancini che ora lo studia come vice Insigne per la Nazionale. L’infortunio di Chiesa potrebbe agevolarlo nell’inserimento. Lo riporta il Corriere dello Sport.