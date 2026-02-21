Lazio, Zaccagni torna a disposizione: Sarri adesso pensa al suo rientro immediato, le ultimissime

Lazio, Zaccagni è tornato: Sarri valuta il rientro immediato dell’esterno biancoceleste. Ecco le ultime novità

Le ricadute fisiche di Mattia Zaccagni hanno complicato il lavoro di Maurizio Sarri, già alle prese con una stagione piena di intoppi. Dal 20 dicembre a oggi il capitano ha vissuto un periodo difficile tra due squalifiche, una panchina forzata e uno stiramento, con appena tre gol in 19 presenze in Serie A, l’ultimo segnato contro il Cagliari lo scorso 3 novembre.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Zaccagni torna ora tra i convocati proprio contro il Cagliari. Sarri ha valutato l’idea di schierarlo titolare, ma la gestione richiede prudenza: dopo i sardi arriveranno la trasferta di Torino e l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. L’orientamento è quello di reinserirlo gradualmente, concedendogli minuti a gara in corso, anche se l’emergenza sugli esterni lo rende una tentazione forte per completare il tridente con Isaksen e Maldini.

Le alternative, infatti, non convincono: Maldini è spesso adattato da centravanti, Pedro è fuori, Noslin rende meglio subentrando e Cancellieri non dà garanzie a sinistra. Per questo, ogni volta che Zaccagni torna disponibile, diventa automaticamente una risorsa preziosa e quasi inevitabile per Sarri.