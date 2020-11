Lazio, zero minuti per Milinkovic-Savic contro l’Udinese: il motivo

Sergej Milinkovic-Savic non è entrato in campo nella disastrosa prestazione della Lazio contro l’Udinese. Il motivo

Nella gara da incubo di ieri della Lazio, c’è spazio anche per una piccola curiosità legata a Milinkovic-Savic. Il serbo non è stato impiegato contro l’Udinese, una scelta che non è passata inosservata. «Non era in grado di giocare» ha sottolineato Inzaghi che, ad un certo punto della gara, probabilmente rispondendo proprio al centrocampista ha detto: «Sergio, ho finito i cambi». Eppure da quando è rientrato dalla Serbia, si è sempre allenato. Immobile si è rivisto in campo con un solo allenamento alle spalle.

Come si legge su Il Messaggero, al mister non è piciuto il modo in cui Milinkovic si è allenato. Qualche piccolo ritardo che ha influito sulla scelta di lasciarlo in panchina. Nessuna punizione, ma un modo per chiarire il concetto.